Tamaulipas tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas durante las primeras horas del día y ambiente templado por la tarde, debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen sobre el noreste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias aisladas en algunas regiones del estado, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, por lo que no se esperan precipitaciones generalizadas.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras, donde también se espera oleaje de uno a dos metros de altura.

¿Qué temperaturas se esperan en Tamaulipas?

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado durante la tarde, con valores máximos que podrían alcanzar entre los 24 y 26 grados centígrados en distintas regiones de la entidad.

En municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico se prevén temperaturas mínimas de entre 14 y 21 grados centígrados.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos, especialmente en las zonas costeras, donde las rachas de viento y el oleaje podrían generar condiciones de riesgo para algunas actividades.