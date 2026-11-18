La masa de aire polar asociada al frente frío número 6 mantendrá el ambiente de frío a fresco durante la mañana y la noche de este miércoles en el norte, noreste, oriente y centro del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Por la mañana, las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En tanto, se prevén mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante las bajas temperaturas, el SMN exhortó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores.

Lluvias muy fuertes en el sureste

El frente frío 6 y su masa de aire polar, junto con el frente frío número 7, canales de baja presión, una vaguada y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán precipitaciones en gran parte del país:

Lluvias muy fuertes: sur de Veracruz, este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco.

Lluvias fuertes: suroeste de Campeche y sur de Quintana Roo.

Chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Calor persistente en el Pacífico y el sureste

Pese al ambiente frío en buena parte del territorio, durante la tarde se registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas.

Asimismo, se esperan máximas de 30 a 35 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Morelos, el suroeste de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

AMP