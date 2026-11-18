La Embajada de China en México acusó este martes a la de Estados Unidos de difamarla por la crisis de fentanilo y sostuvo que el problema no la causó el país asiático ni México.

La representación diplomática señaló que la crisis fue provocada por el abuso de fármacos en Estados Unidos, tras un mensaje de la representación estadounidense que señaló a empresas chinas como una de las "principales fuentes" de los químicos usados por los narcotraficantes.

"La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México", expuso la Embajada de China en México.

La respuesta china llegó luego de que la embajada de Estados Unidos en México afirmó en la red social X que "el fentanilo no empieza en México" y que "sus ingredientes vienen principalmente de China".

"De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los narcotraficantes. Aunque muchos tienen usos industriales legítimos, también pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo.

"Conocer el origen de estos químicos es parte de entender el problema del fentanilo", apuntó la representación diplomática estadounidense.

En tanto, en su comunicado, la embajada asiática explicó que China y México han establecido el mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos y han llevado a cabo una cooperación fructífera.

Además, remarcó que "debe quedar claro que China es uno de los países con el control más estricto del mundo sobre las sustancias tipo fentanilo: el fentanilo incautado anualmente dentro de su territorio se mide solo por gramos".

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Y llamó a la Embajada de los Estados Unidos en México "a respetar la verdad y a dedicar su valioso tiempo de trabajo a la cooperación pragmática entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China".

El intercambio de mensajes entre China y Estados Unidos ocurre en el marco de la cumbre de la APEC en el que este día la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, para estrechar la cooperación tecnológica, científica y turística.

Y donde anunció que el miércoles sostendría una breve reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las negociaciones comerciales y presiones de Washington sobre seguridad y migración.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebra el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

ASJ