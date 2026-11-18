El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que exista evidencia de un ciberataque coordinado detrás de las recientes fallas tecnológicas que afectaron a aerolíneas, bancos, plataformas digitales y dependencias gubernamentales del país.

Durante declaraciones realizadas este martes 17 de noviembre de 2026, el funcionario aseguró que las autoridades no tienen indicios de la participación de grupos criminales, piratas informáticos, gobiernos extranjeros u otros actores maliciosos en las interrupciones.

“No tenemos evidencia alguna, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes aislados o individuales tenga algo que ver con actores nefastos”, declaró Rubio.

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Las declaraciones se producen después de una serie de problemas registrados durante los últimos días en servicios de Microsoft, sistemas bancarios, United Airlines, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

¿Qué provocó las fallas tecnológicas en Estados Unidos?

Las interrupciones registradas en distintos sectores tuvieron explicaciones técnicas diferentes, según los reportes de las autoridades y empresas involucradas.

Uno de los incidentes más importantes ocurrió el 13 de noviembre, cuando la FAA ordenó una suspensión nacional de operaciones aéreas tras detectar inestabilidad en sus sistemas de telecomunicaciones y radar.

La dependencia explicó que el problema estuvo relacionado con una sobrecarga de datos en su red, posiblemente vinculada con la instalación de un nuevo enrutador. La falla afectó a 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país y provocó la cancelación de aproximadamente 12 mil 462 vuelos.

La FAA aseguró que todas las aeronaves aterrizaron de manera segura y que no encontró evidencia de un ataque informático.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que solicitó al Congreso 50 mil millones de dólares adicionales para modernizar el sistema de control aéreo. También confirmó que el FBI participa en el análisis del enrutador involucrado, aunque todavía no se determina la causa raíz de la interrupción.

Otros incidentes tuvieron explicaciones distintas. La NSA confirmó que experimentó una degradación temporal de algunos sistemas internos durante trabajos de mantenimiento programado, pero aseguró que sus capacidades fundamentales para cumplir misiones de seguridad nacional permanecieron operativas.

En el sector financiero, JPMorgan Chase atribuyó sus problemas técnicos a un error de software, mientras que Microsoft relacionó su interrupción con una actualización de capacidad de red.

Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, también descartó que existan indicios de un ciberataque coordinado o de una operación patrocinada por algún Estado.

Aunque las autoridades estadounidenses sostienen que los incidentes no están relacionados con una operación informática conjunta, algunas investigaciones continúan para determinar las causas específicas de las interrupciones.

PT