Argentina ha condenado la visita de la princesa Ana de Reino Unido a las Islas Malvinas. En un comunicado, el gobierno de Javier Milei calificó como “una provocación” esta visita oficial al tratarse de un territorio cuya soberanía reclama.

“El Gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades oficiales de la Princesa Ana, de la Casa real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur”, se lee en el comunicado de la Cancillería argentina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores además denunció que la visita coincida con los planes de Reino Unido para explotar los recursos naturales del archipiélago: “Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegitimas”, se lee en el comunicado.

En el texto, Argentina también denuncia que Reino Unido no ha respetado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, especialmente de su Comité Especial de Descolonización.

La visita de la princesa Ana a las Malvinas comenzó el pasado 9 de noviembre y se extenderá hasta el día 20. La hija de Isabel II se reunió con autoridades locales.

¿Por qué resurgió la disputa entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas?

El conflicto por las Malvinas tiene una larga historia que retrocede hasta los tiempos del dominio colonial que ejerció el Reino Unido alrededor del mundo. Londres asegura que la población de las llamadas islas Falkland tiene derecho a la autodeterminación y que estos pobladores se encuentran ahí desde 1830. No obstante, Argentina denuncia que la ocupación del archipiélago es ilegal.

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El punto más álgido de este conflicto territorial llegó en 1982, durante el gobierno de la junta militar. El gobierno argentino lanzó una operación militar sobre las Malvinas.

La guerra duró 74 días y cobró la vida de más de 900 víctimas. Los residentes, descendientes de migrantes ingleses, celebran el 14 de junio, fecha en que terminó el conflicto, como el “Día de la Liberación”.

La disputa por las Malvinas ha cobrado una renovada relevancia durante el gobierno de Javier Milei, que ha utilizado el espinoso tema para atizar a sus bases. Además, el conflicto cobra una relevancia económica ante los planes británicos para explotar los hidrocarburos en la zona.

Especialistas ingleses en legislación ambiental internacional, como Vicky Kapogianni y Eric Loefflad, han advertido que la explotación de estos recursos dañaría severamente los ecosistemas del archipiélago y sus afectaciones serían notorias incluso en las costas argentinas.

EDG