Milei Exige a Reino Unido Frenar Proyecto Petrolero en Malvinas: 'No Nos Cruzaremos de Brazos'

Continúan las tensiones entre Reino Unido y Argentina por el archipiélago de las Malvinas. Ahora el gobierno de Javier Milei ha exigido a Londres que detenga el avance del proyecto petrolero “Sea Lion”.

En un comunicado emitido por la Casa Rosada, el gobierno argentino instruyó a la Cancillería y su equipo jurídico que inicien un procedimiento de arbitraje según lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por medio de esta acción jurídica, Argentina busca “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado ‘Sea Lion’”, según se lee en el comunicado.

Según el mismo documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que existe una disputa entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Además, la Casa Rosada señala que aquella disputa por la soberanía debería dirimirse por medio de negociaciones.

Por ello, el gobierno de Argentina exigió a Reino Unido que cese las operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos en la zona. Según se lee en el comunicado, dio un plazo de dos semanas para que el gobierno europeo cumpla. El texto señala:

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”.

La controversia sobre las Malvinas, que Reino Unido llama Falklands, inició originalmente en 1833, cuando los británicos ocuparon por la fuerza las islas. En aquella ocasión expulsaron a las autoridades argentinas, que tenían soberanía sobre aquellos territorios.

De la misma forma en que México no tuvo los recursos para defenderse de sus invasores en el siglo XIX, la joven Argentina no pudo retomar el control de archipiélago.

El conflicto siguió por la vía armada en 1982, cuando la dictadura emprendió una acción militar en el territorio. El gobierno de Thatcher respondió y el conflicto terminó con una derrota contundente para Argentina.