Internacional

Milei Exige a Reino Unido Frenar Proyecto Petrolero en Malvinas: 'No Nos Cruzaremos de Brazos'

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce una disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas

Jarvier Milei, presidente de ArgentinaJarvier Milei, presidente de Argentina, exige a Reino Unido detener proyecto petrolero en las Malvinas. Foto: Reuters
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