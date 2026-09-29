Accidentes

Muere Mujer por una Descarga Eléctrica en Baños de la Feria de San Francisco del Rincón

La víctima de 40 años, limpiaba el área cuando sufrió el accidente. Falleció rumbo al hospital.

Personal de la Fiscalía y de Semefo acudieron a la zona del accidente.Fotos: N+

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;ujer de 40 años muere electrocutada mientras limpiaba los baños. Las autoridades investigan el accidente.

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