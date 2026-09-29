Muere Mujer por una Descarga Eléctrica en Baños de la Feria de San Francisco del Rincón

Una mujer que trabajaba limpiando los baños de la feria de San Francisco del Rincón, recibió una descarga eléctrica, por lo que fue trasladada al hospital más cercano, donde se informó minutos después que había fallecido.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la mujer de 40 años aproximadamente, iba a realizar sus trabajos de limpieza, cuando al ingresar al baño, en un accidente se electrocutó.

En ese momento, testigos del accidente, pidieron el apoyo de elementos de Seguridad del recinto, quienes al mismo tiempo llamaron a los números de emergencia para pedir la presencia de los paramédicos.

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron al lugar y de inmediato brindaron atención médica a la mujer, quien fue trasladada por los paramédicos al hospital más cercano, con la intención de recibir la ayuda correspondiente.

Desafortunadamente, a los pocos minutos, fue el mismo personal de apoyo, quien informó que la mujer había fallecido debido a las heridas producidas por la descarga, por lo que se informó a la Fiscalía de Guanajuato, así como a Semefo, quienes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes.