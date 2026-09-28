Accidentes

Volcó una Camioneta de Pasajeros en la Carretera Internacional Oaxaca

La unidad colectiva presuntamente cubría la ruta de Huajuapan de León en Oaxaca, con destino a la Ciudad de México

Se desconoce el número de lesionados por el accidente.Se desconoce el número de lesionados por el accidente. Foto: Diario Digital del Sur

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Fuerte accidente en la carretera Internacional Oaxaca: una van de pasajeros volcó en Acatlán de Osorio. Autoridades investigan causas y número de heridos.

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