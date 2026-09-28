Volcó una Camioneta de Pasajeros en la Carretera Internacional Oaxaca

Se reportó un fuerte accidente en el que se vio involucrada una camioneta de transporte de pasajeros sobre la carretera Internacional Oaxaca, a la altura de la comunidad de Nuevos Horizontes perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos, la unidad colectiva presuntamente cubría la ruta de Huajuapan de León en Oaxaca, con destino a la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa el percance, así como el número personas lesionadas por la salida de camino y volcadura de la van de transporte.

Se presume que por exceso de velocidad el operador habría perdido el control de la camioneta, hasta terminar al fondo de una barranca; se desconoce si hubo otra unidad involucrada en el accidente.

Con información de N+

JAPR