Un Automóvil Terminó Deshecho por Accidente en Periférico de Puebla: Una Mujer Murió

Un fuerte accidente provocó la muerte de una mujer en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de Camino Real a Cholula; la víctima viajaba a bordo de un automóvil color blanco.

La circulación fue cerrada por elementos de Proximidad Vial quienes abanderaron los carriles donde quedó el automóvil con severos daños. El vehículo siniestrado tiene placas TVV697B.

De acuerdo con los primeros reportes el conductor perdió el control y se impactó contra la valla metálica de contención del lado derecho, cerca de la Universidad del Valle de México (UVM).

🚑👩🏻‍🚒 Paramédicos y Bomberos de #SanAndrésCholula atendieron este día un hecho de tránsito registrado sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Emiliano Zapata.



🕊️ Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado.



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El impacto provocó que la portezuela del copiloto donde viajaba la víctima se desprendiera por completo. Paramédicos acudieron al auxilio de personas lesionadas, pero nada se pudo hacer por la persona que viajaba en el asiento derecho.

Con información de N+

JAPR