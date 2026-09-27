Accidentes

Un Automóvil Terminó Deshecho por Accidente en Periférico de Puebla: Una Mujer Murió

El conductor perdió el control y se impactó contra la valla metálica de contención del lado derecho, cerca de la UVM

La víctima terminó sobre la cinta asfáltica del Periférico.La víctima terminó sobre la cinta asfáltica del Periférico. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un accidente fatal en el Periférico de Puebla deja un muerto. El auto impactó contra la valla metálica cerca de la Universidad del Valle de México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+