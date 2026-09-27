Un hombre resultó lesionado tras un fuerte accidente vial registrado sobre el Libramiento Periférico de Lerdo.

El accidente ocurrió a la altura de la Vicefiscalía de Lerdo, donde el conductor de un vehículo color café intentó incorporarse en el retorno con dirección a Gómez Palacio. Sin embargo, al tratar de pasar hasta el carril derecho, presuntamente le cortó la circulación a una camioneta.

Debido al impacto, ambas unidades terminaron por salir proyectadas contra un poste de luz, el cual fue derribado. Al caer los cables de electricidad se produjo un corto circuito que provocó el incendio de algunos árboles ubicados a un costado de la vialidad.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender el incendio y evitar que las llamas se extendieran.

El conductor de la camioneta resultó lesionado y fue trasladado a una clínica de la localidad para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor del automóvil señalado como presunto responsable sería un menor de edad, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también acudió al sitio para atender los cables de electricidad y realizar las labores necesarias para evitar riesgos entre los automovilistas y peatones.

El accidente generó congestionamiento vehicular en los carriles con dirección de Lerdo hacia Gómez Palacio mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y atender la emergencia.