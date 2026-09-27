Accidentes

Hombre Resulta Lesionado tras Accidente en Periférico de Lerdo, Durango

El conductor de la camioneta fue trasladado a una clínica de la ciudad para recibir atención médica

Hombre Resulta Lesionado tras Accidente en Periférico de Lerdo, DurangoLos vehículos terminaron por derribar un poste de luz luego del percance. Foto: Vialidad de Lerdo

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