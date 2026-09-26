Hallan sin Vida a Estudiante de la UTCV de Cuitláhuac, Veracruz

Una estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, campus Cuitláhuac, de 21 años, identificada como Y. C. V. S., originaria de Fortín, fue localizada sin vida al interior del departamento que rentaba en la zona centro de Cuitláhuac.

El hallazgo se registró en un inmueble ubicado sobre avenida 1, entre calles 1 y 4, donde acudieron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, quienes posteriormente dieron paso a las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses, con los que se busca establecer oficialmente la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias del fallecimiento ni alguna hipótesis sobre el caso, y las investigaciones continúan.

La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, campus Cuitláhuac, emitió a través de sus redes sociales un comunicado por el deceso de la estudiante del Programa Educativo de Gastronomía.