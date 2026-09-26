Accidentes

Hallan sin Vida a Estudiante de la UTCV de Cuitláhuac, Veracruz

Una universitaria fue encontrada muerta al interior de su departamento en la zona centro del estado. Las autoridades investigan la causa de la muerte

Hallan sin Vida a Estudiante de UTCV de Cuitláhuac, VeracruzPor medio de redes sociales, la institución educativa brindó sus condolencias. Foto: Archivo | N+

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Hallazgo en Cuitláhuac: estudiante de la UTCV encontrada sin vida en su departamento. Las autoridades investigan las causas.

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