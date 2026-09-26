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Caso Manchester City: Equipos de la Premier League Planean Acciones Legales

El equipo habría sido encontrado culpable de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras de la liga inglesa

Balón de la Premier LeagueFoto: Reuters

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