Caso Manchester City: Equipos de la Premier League Planean Acciones Legales

El futbol inglés atraviesa el que podría ser uno de los momentos más importantes de su historia moderna. Luego de que The Athletic reportara que un panel independiente declaró culpable al Manchester City de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras de la Premier League, las posibles consecuencias ya empiezan a tomar forma.

De acuerdo con la información de dicho medio, el equipo que ha dominado la última época del futbol inglés fue hallado culpable de todos los cargos, excepto uno, de los 115 que se le imputaban. Estos cargos se presentaron por primera vez en febrero de 2023, luego de una investigación que abarca presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018.

La Premier League acusó al Manchester City de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores. Igualmente, la liga también señala que el club infringió las normas del Fair Play financiero de la UEFA y las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga inglesa, aunque el City siempre ha negado las acusaciones.

Equipos de la Premier League planean tomar acciones legales

Se ha reportado que varios equipos de la Premier League estarían considerando emprender acciones legales en contra del equipo. En ese sentido, The Athletic explica que "desde hace algún tiempo, varios equipos movilizaron a abogados de renombre para determinar qué podrían tener derecho a reclamar" en caso de que el City fuera encontrado culpable.

El medio The Athletic ha señalado que podría tratarse de una demanda colectiva, en la que los demás equipos de la Premier League se unirían para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Ahora que se filtró la posible resolución de la investigación en contra del Manchester City, las conversaciones de dichos clubes se intensificaron y existe un precedente muy reciente que podría dar un indicio de lo que sucederá. En 2023, una comisión independiente dictaminó que el Everton debía pagar al Burnley 35,1 millones de libras esterlinas después de que se determinara que su incumplimiento de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League en la temporada 2021-2022 les había otorgado una ventaja deportiva.

Cabe señalar que cualquier acción legal que se emprenda por parte de los equipos de la Premier League en contra del Manchester City deberá comenzar únicamente hasta que se haga oficial el dictamen de culpabilidad, el cual de momento solo es un informe periodístico. Además se espera que en caso de confirmarse el veredicto, el Manchester City apele el resultado.