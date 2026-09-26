España Vence a Inglaterra en la UEFA Nations League

España, la selección que ganó la Copa del Mundo el pasado verano, jugó su primer partido desde la obtención del campeonato mundial y lo hizo visitando una de las aduanas más complicadas de toda Europa. El equipo español jugó en Wembley ante Inglaterra en lo que fue, para muchos, el mejor partido de la primera jornada de la UEFA Nations League.

Los vigentes campeones del mundo demostraron por qué lideran el ranking de la FIFA, pues a pesar de jugar en territorio inglés, fueron capaces de llevarse los primeros tres puntos de la Fase de Grupos. Y es que el dominio de España se hizo presente desde el arranque del partido, pues apenas al minuto 2 apareció Lamine Yamal para abrir el marcador.

Inglaterra logró reaccionar y antes de que terminara la primera mitad le dio la vuelta al partido. Con goles de Anthony Gordon y Harry Kane, al 36' y al 40' respectivamente, la escuadra de los Tres Leones se fue al descanso en ventaja. Sin embargo, los pupilos de Luis de la Fuente dominaron la segunda mitad del compromiso y comn una brillante actuación de Álex Baena, quien anotó y asistió a Mikel Oyarzabal, recuperaron la ventaja y vencieron a los locales.

Harry Kane, uno de los grandes candidatos para el Balón de Oro 2026 y capitán de la selección inglesa, falló un penal al minuto 54 que, de haber convertido, habría significado el 3-1 en favor de Inglaterra.

Con este resultado, España se coloca como líder del Grupo C en la UEFA Nations League. En segundo lugar quedó Croacia, equipo que venció 2-1 a Chequia este mismo sábado.

Inglaterra jugará ante Chequia en la segunda jornada de esta Fase de Grupos y lo hará en territorio checo el próximo martes 29 de septiembre. Por su parte, España recibirá a Croacia ese mismo día en un duelo directo por el liderato del sector.