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España Vence a Inglaterra en la UEFA Nations League

Los campeones del mundo jugaron su primer partido desde el Mundial 2026 y lo hicieron de visita en el legendario estadio de Wembley

Mikel Oyarzabal en un partido con la selección de EspañaFoto: Reuters

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