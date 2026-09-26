Rafa Márquez Espera Debut Complicado ante Colombia: Esto Es lo que Dijo

A pocas horas del partido México vs Colombia, el técnico tricolor Rafael Márquez habló de la dificultad que implica enfrentar al seleccionado sudamericano. En su debut, el exjugador del Barcelona espera romper la racha de derrotas consecutivas.

México ha perdido los últimos cuatro encuentros con Colombia. De hecho, no le ha podido ganar desde hace más de 15 años. Así lo dijo Márquez en conferencia previa al duelo: "Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza, físicamente son bastante potentes. Colombia se nos ha dificultado, no hemos podido ganarle desde 2010".

Ya sin el astro James Rodríguez, que hace poco anunció que no volvería a vestir la camiseta nacional de su país, Colombia ha convocado a 15 jugadores nuevos para esta Fecha FIFA porque el técnico Néstor Lorenzo ya trabaja en el relevo generacional.

Pero desde la perspectiva de Rafa Márquez, eso no le resta peligrosidad al rival: "Que sea una selección con caras nuevas no quiere decir que vaya a cambiar en lo más mínimo. Colombia es un equipo atrevido y directo en el juego, que tiene rupturas y velocidad. Debemos tener mucho cuidado".

El partido México vs Colombia se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México). Si quieres ver gratis el partido, puedes hacerlo a través del Canal 5. O si lo prefieres, la plataforma de streaming ViX es otra buena opción.

Márquez también habló sobre el jugador colombiano que puede marcar diferencia: “Jhon Arias es un jugador de mucha calidad y mucho talento. Es muy determinante, capaz de ponerte pelotas para definir. Ahora él asumirá el rol de James Rodríguez y pondrá todo su talento para intentar hacer daño en nuestro campo".

Sobre la manera en que jugará la Selección Mexicana, el timonel expresó que dará continuidad a lo que se vio en el Mundial 2026: "Habrá que perfeccionar un poco todo, desde inicio de juego, progresión, finalización. En la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, en el que sólo recibimos tres goles".

Pese a que hay versiones de que buscará imprimir el estilo del Barcelona al equipo Tricolor, Márquez aclaró que no hay manera: "¿A quién no le gustaría jugar como el Barcelona? Yo fui jugador del Barcelona, pero no tenemos la materia prima. Yo me adapto a lo que tengo".

Como parte de la preparación para la Nations League, el Tri enfrentará cuatro partidos amistosos en una mini gira en Estados Unidos en esta Fecha FIFA, que se jugará a finales de septiembre e inicios de octubre de 2026.

El primer partido será el México vs Colombia, el cual se disputará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas.

El siguiente juego de la Selección Mexicana será contra Perú, que se disputará el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

El tercer partido de esta fecha FIFA será el clásico México vs Estados Unidos, el cual se jugará el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y será en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

El último juego de la Selección Mexicana será contra Chile, que se disputará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Con información de N+