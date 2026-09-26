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Rafa Márquez Espera Debut Complicado ante Colombia: Esto Es lo que Dijo

México no le ha ganado a los colombianos desde el 2010, advierte el nuevo entrenador del Tricolor

Rafa Márquez debuta como estratega tricolor con cuatro partidos amistosos en esta Fecha FIFARafa Márquez debuta como estratega tricolor con cuatro partidos amistosos en esta Fecha FIFA. Foto: Reuters

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