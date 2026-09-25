Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026: ¿A Qué Hora Compite el Mexicano el Domingo?

Luego de 52 años, Montreal, Canadá, volvió a ser la sede del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, carrera en la que este fin de semana participará el mexicano Isaac del Toro; aquí te decimos a qué hora será la competencia el domingo, 27 de septiembre de 2026.

Luego de coronarse en el Gran Premio de Montreal, Del Toro participó el 20 de septiembre en la inauguración del Mundial de Ciclismo 2026 en una carrera a contrarreloj en la que quedó en el sexto lugar, con un tiempo de 46:31:96 minutos.

En las primeras cinco posiciones de la carrera a contrarreloj quedaron Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Paul Seixas, McNulty Brandon y Soderqvist Jakob.

Este domingo, Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, volverá a competir en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la categoría élite varonil a las 09:00 horas locales, 07:00 hora del centro de México.

La carrera del domingo será el foco principal del Mundial de Ciclismo y será un recorrido de 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel, con 12 vueltas al circuito final de 13.4 kilómetros del monte Royal.

Su principal dificultad será la subida de Camillien-Houde, de 1.67 kilómetros. La meta será en la avenida du Par, en Montreal.

RMT