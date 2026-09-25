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Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026: ¿A Qué Hora Compite el Mexicano el Domingo?

La carrera culmina este fin de semana en Montreal, Canadá

Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026. Foto: Reuters

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Isaac del Toro, tras su sexto lugar en la contrarreloj, busca la gloria este domingo en el Mundial de Ciclismo en Montreal. ¿Listo para seguirlo?

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