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Así Fue la Celebración por la que la NFL Multó a Kyle Juszczyk, Corredor de los 49ers

Kyke ‘Juice’ Juszczyk no está de acuerdo con el castigo y ya dijo que apelará la decisión

Kyle Juszczyk, de los 49ers, hizo una peculiar celebración ante los Delfines de MiamiKyle Juszczyk, de los 49ers, hizo una peculiar celebración ante los Delfines de Miami. Foto: Reuters

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