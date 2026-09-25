Un festejo de Kyle Juszczykd, corredor de los 49ers de San Francisco, fue considerado inapropiado por la National Football League (NFL) y por ello decidió sancionar al atleta. Por supuesto, el castigo ha generado polémica.

Kyle Juszczyk deberá pagar casi 15 mil dólares de multa luego de celebrar un touchdown ante los Delfines de Miami en la Semana 2 de la Temporada. El partido terminó con victoria de 35-13 a favor de San Francisco.

El fullback de los 49ers atrapó un pase de 6 yardas que le lanzó el mariscal Brock Purdy y en la zona de anotación simuló con sus ademanes que consumía una bebida de un solo trago. La celebración no le gusto a la NFL, que consideró que atenta contra sus reglas: que es de mal gusto, pues.

Los fanáticos de los Gambusinos han considerado que el castigo es una rudeza innecesaria, ya que el festejo tampoco es tan ofensivo y se quejaron en redes sociales de que ya todo parece políticamente incorrecto.

La multa de la NFL es de 14 mil 926 dólares y al momento de comunicársela al jugador, se le hizo saber que hay un código de conducta que todos los jugadores deben seguir, ya que deben dar una imagen positiva a los fanáticos.

Además, Kyle Juszczyk fue advertido de que si reincide en celebraciones inapropiadas el castigo será mayor en lo sucesivo: no sólo económicamente, sino que puede derivar hasta en una suspensión.

El corredor de los Gambusomos aclaró que presentará una apelación, ya que fue malinterpretado su festejo. Dijo que “ni siquiera tomo cerveza”, que simulaba beber un jugo en honor a su apodo. A él se le conoce “Juice” Juszczyk en todos lados.

Los compañeros de Juszczyk están divertidos con la situación. El ala cerrada George Kittle dijo que su nuevo apodo será "Beer" en lugar de "Juice".

El propio Juszczyk se lo tomó con humor. Antes de hablar con los medios, puso un recipiente en el estante de su casillero envuelto en papel blanco y con la frase "NOT BEER" escrita. También tenía una imagen de una cajita de jugo con su número de uniforme 44 visible.

Curiosamente, no fue el único jugador de la NFL multado en la Semana 2: También Matt Goncalves, de los Potros de Indianapolis Colts, fue notificado de que deberá pagar más de 8 mil por simular que destapaba y bebía una cerveza.

Kyle Juszczyk, de 35 años, sólo ha jugado en dos equipos a lo largo de su carrera en la NFL: Primero estuvo con los Cuervos de los Baltimore Ravens, del 2013 al 2016; posteriormente pasó a los 49ers de San Francisco 49ers, en el 2017, donde lleva 9 temporadas.

Con información de N+