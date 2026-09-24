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Cristiano Ronaldo, Sobre el Récord de Mil Goles: 'Voy a Llegar, No Me Obsesiona'

El delantero lusitano forma parte de la más reciente convocatoria con la selección de Portugal para los partidos de la Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo durante un partido del Al-NassrFoto: Reuters

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