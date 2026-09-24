La selección de Portugal comienza un nuevo ciclo, ahora bajo el mando de Jorge Jesús quien toma las riendas del conjunto lusitano luego de la salida de Roberto Martínez. Con esta nueva era, muchos esperaban que Cristiano Ronaldo diera un paso al costado y, similar a lo que ocurrió recientemente con Lionel Messi, anunciara su retiro a nivel de selección. Sin embargo, el legendario delantero tiene otros planes en mente.

Ronaldo, de 41 años de edad, cree que aún puede seguir aportando al equipo nacional sin importar si, a diferencia de otros años, juega como titular, como suplente o incluso sin tener minutos. "Lo que el entrenador necesite de mí con la selección nacional, ya sea jugar, salir, entrar, volver a salir, o incluso no jugar en absoluto. Estoy disponible. El orgullo que siento al representar a Portugal es mayor que el de cualquier otro jugador internacional", dijo el máximo anotador en la historia del futbol profesional en la rueda de prensa previa al partido de Nations League entre Portugal y Gales.

Además, el 'Bicho' mencionó que de momento no sabe si esta será su última temporada o si seguirá alargando su carrera. "¿Será este mi capítulo final? Tal vez, no lo sé. Esta podría ser mi última temporada. Pero no lo sé. Si mi cuerpo me lo permite, y si mi mente también, y si sigo en buena forma, entonces no lo sé. No sé qué pasará", fueron sus palabras al referirse a su futuro.

Lo que sí parece tener claro son sus metas a corto y mediano plazo. Con 979 goles, Cristiano está cerca de convertirse en el primer jugador de la historia en alcanzar la mítica cifra de mil anotaciones y el propio futbolista reconoció que sí planea hacerlo, pero no es algo con lo que se sienta obsesionado.

"Quiero llegar (a los mil goles) y voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", declaró el astro portugués quien, de acuerdo con el nuevo entrenador de la selección, Jorge Jesús, será titular ante Gales el jueves 24 de septiembre. Sobre ese tema, el 'Comandante' dijo que está listo para jugar los 90 minutos, aunque está seguro de una cosa: "No jugaré 90 minutos en los cuatro partidos. Estoy seguro".