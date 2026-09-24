Fue hallada sin vida una mujer de 51 años, identificada como Guadalupe Espinosa Arispe, quien tenía ficha de búsqueda activa. Se encontraba en el fondo de un barranco ubicado en la colonia Los Carriles de la ciudad de Córdoba.

Quién la halló trascendió que fue su hijo, quien solicitó el apoyo a los grupos de emergencias. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos policiacos acordonaron la zona y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía, incluyendo peritos forenses y agentes de la Policía Ministerial de Investigación.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes para realizar la necropsia de ley y se inició la carpeta de investigación.