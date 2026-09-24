Homicidios

Mujer Reportada Desaparecida es Encontrada Muerta en un Barranco en Veracruz

Elementos policiacos acordonaron la zona para iniciar con las Investigación correspondientes; no hay personas detenidas

Localizan sin vida mujer reportada como desaparecida en CórdobaParamédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Foto: Archivo | N+

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Guadalupe Espinosa, reportada desaparecida, fue encontrada sin vida en Córdoba. La policía acordona la zona y comienza las investigaciones.

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