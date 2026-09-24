Sociedad

Así Transforman la Vida de las Infancias en una Colonia Olvidada de Chimalhuacán, Edomex

En la colonia Escalerillas, una organización brinda de forma gratuita deporte, educación y habilidades sociales a cerca de 100 menores

Chimalhuacán, EdomexN+

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En Chimalhuacán, Utopía A.C. transforma vidas con deporte y educación gratuita para 100 menores. así es como esta organización ofrece esperanza en una colonia olvidada.

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