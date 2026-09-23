En Coatzacoalcos, se registró un ataque armado que dejó como saldo una persona muerta en el interior del complejo habitacional Veleros ubicado en la calle Jirafas y malecón costero al poniente de la ciudad.

De acuerdo a información recabada en el interior de una unidad habitacional se alcanzaron a escuchar hasta diez impactos de arma de fuego. Los habitantes dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Minutos después paramédicos de Protección Civil constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El acceso fue restringido por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima asesinada al sur del estado de Veracruz.