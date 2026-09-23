Homicidios

Hombre es Asesinado a Disparos Dentro de Complejo Habitacional en Coatzacoalcos, Veracruz

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales

ejecutan a un hombre al interior del fraccionamiento Veleros en CoatzacoalcosEn la zona se alcanzaron a escuchar hasta diez impactos de arma de fuego. Foto: N+

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Violencia en Coatzacoalcos: un hombre es asesinado a disparos en el complejo Veleros. Autoridades investigan el caso.

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