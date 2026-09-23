Homicidios

Pareja es Detenida por Feminicidio de Bebé de 11 Meses de Vida en Zuazua, NL

Luis 'N' y Marisol 'N', también son investigados por el delito de trata de personas en modalidad de trabajos o servicios forzados

Pareja detenida por muerte de bebé en Zuazua, Nuevo LeónPareja detenida por muerte de bebé en Zuazua, Nuevo León. Foto: N+

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