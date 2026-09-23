Elementos de seguridad ejecutaron una orden de aprehensión por feminicidio en contra de quienes fueron identificados como Luis 'N' y Marisol 'N', encargados de cuidar a una menor de 11 meses de vida que murió tras presuntas agresiones en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

La pareja, que ya se encuentra internada en el penal de Apodaca, supuestamente extorsionaba a la madre de la víctima quitándole su sueldo con el pretexto de pagar trabajos contra supuestas brujerías que, según ellos, provocaban los golpes que presentaba la bebé.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, lo anterior lo hacían para despojar a la madre del dinero y para justificar los golpes y maltratos en la víctima, una bebé de tan solo 11 meses de vida.

“Lo importante a destacar es que la mamá era engañada diciendo que su hija había sido objeto de brujería y que necesitaba este los recursos económicos que ella percibía, cuando se hace el dictamen de autopsia, se encuentran diversas lesiones que eran proferidas por los investigados”, aseguró Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León.

Luis 'N' y Marisol 'N', detenidos e investigados por la muerte de la bebé de 11 meses, eran vecinos de la víctima. Los presuntos agresores vivían en el mismo sector de la colonia Valle del Carrizalejo, en el municipio de General Zuazua, donde ocurrieron los hechos.

El fiscal Javier Flores Saldívar agregó que la pareja y la madre de la bebé comenzaron a tener una relación de amistad hacer aproximadamente tres o cuatro meses y posteriormente se fueron quedando a cargo de cuidar a la menor.

A los dos presuntos agresores, además del delito de feminicidio, también se le investiga por el delito de trata de personas en modalidad de trabajos o servicios forzados, al ser acusados de quedarse con el dinero íntegro del sueldo de la madre de la víctima.

Con información de Ángel Giner | N+

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