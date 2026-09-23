Ciencia y Tecnología

Esta es la Razón por la Que el Huracán Polo Avanza Tan Lento Frente a las Costas de México

En este momento, el ciclón tropical permanece detenido a poco más de 200 kilómetros de Acapulco; te explicamos este fenómeno

Huracán Polo en el Pacífico¿Por qué se ha estacionado el huracán Polo? Foto: NOAA

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Ubicación del Huracán Polo: ¿Por Qué Avanza Tan Lento Frente a las Costas de México? | N+