En este momento, varios estados del Pacífico se encuentran en vilo ante la proximidad del huracán Polo. El ciclón se ha fortalecido en el último día hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Mientras tanto, hacia el centro del Pacífico, se encuentra la tormenta tropical Odalys. ¿Podrían colisionar ambos ciclones?

Uno de los fenómenos más extraños que puede enfrentar un huracán es que en su camino se encuentre con otro ciclón. Este raro pero no imposible escenario suele caer bajo el denominado efecto Fujiwhara. En este fenómeno, dos huracanes comienzan a “orbitarse” cuando se acercan alrededor de un centro común.

Al respecto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala esta danza entre ciclones puede derivar en una fusión: “Dos tormentas de intensidad similar pueden atraerse mutuamente hasta converger y fusionarse, o bien simplemente girar una en torno a la otra durante un tiempo antes de seguir trayectorias separadas”.

La agencia meteorológica también menciona que, en raras ocasiones, el efecto al unirse los huracanes es aditivo: la unión de dos ciclones pequeños puede dar lugar a uno de mayor tamaño. El efecto Fujiwhara también contempla la aproximación de un ciclón mucho mayor que el otro. En esos casos lo común es que el más pequeño sea absorbido:

“Si un huracán es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño orbitará a su alrededor y acabará estrellándose contra su vórtice para ser absorbido”, señala la agencia meteorológica.

Una de las últimas veces que ocurrió este fenómeno fue en 2017, cuando los huracanes Hilary e Irwin se orbitaron sin chocar sobre el Pacífico. En rigor, el fenómeno no es tan extraño como podríamos imaginar, pues las propias tormentas tropicales nacen de la unión de remolinos mucho más pequeños que se forman en el corazón de las depresiones tropicales.

En este momento, la tormenta tropical Odalys, con vientos de 110 kilómetros por hora, se ubica aproximadamente a 2 mil 100 kilómetros de distancia del huracán Polo. La tormenta tropical se encuentra a la mita del camino hacia Hawái, mientras que el huracán de categoría 5 se encuentra frente a las costas de Guerrero, donde se ha fortalecido.

Este signo puede darnos un poco de tranquilidad en la actual situación, pues el umbral para que puedan interactuar dos ciclones es de mil 200 kilómetros, en el caso de dos meteoros de gran tamaño. Para una posible fusión la distancia requerida es de algunos cientos de kilómetros. Un peligro de este tipo de interacciones es que pueden modificar la trayectoria de dos sistemas, lo que en el caso de Polo podría volverle de mayor peligrosidad para las costas mexicanas. No obstante, en este momento las autoridades meteorológicas no anticipan que puede ocurrir un efecto Fujiwhara.