Ciencia y Tecnología

Efecto Fujiwhara: Qué Pasaría si el Huracán Polo Choca con la Tormenta Odalys

Dos huracanes pueden ‘orbitarse’ alrededor de un centro común hasta fusionarse; te explicamos qué tan probable es que esto suceda ahora

Huracán Polo en el Pacífico¿Huracán Polo en el Pacífico podría chocar con Odalys? Foto: NOAA

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