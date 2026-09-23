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América vs Cruz Azul: Ya Hay Fecha para la Revancha del Clásico Joven

Las Águilas llegarán a un nuevo enfrentamiento contra La Máquina con ganas de cobrar venganza

Cruz Azul y América ofrecieron un partidazo el pasado 12 de septiembre en el Estadio Banorte.Cruz Azul y América ofrecieron un partidazo el pasado 12 de septiembre en el Estadio Banorte. Foto: Reuters
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¿Cuándo y A Qué Hora Es América vs Cruz Azul en Octubre 2026? Fecha y Hora de la Revancha del Clásico Joven | N+