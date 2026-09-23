América vs Cruz Azul: Ya Hay Fecha para la Revancha del Clásico Joven

Apenas hace dos semanas América y Cruz Azul protagonizaron un electrizante partido que aún es recordado. Las Águilas se quedaron a nada de empatar y se quedaron con la espinita clavada, pero muy pronto podrán cobrar venganza. En efecto, habrá otra edición del Clásico Joven en breve. Estos son los detalles.

Aprovechando el paro por la Fecha FIFA, La Máquina y las Águilas llevarán su rivalidad más allá de las fronteras: Jugarán un partido amistoso el próximo 1 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en San Diego California. Así lo dieron a conocer ambos clubes en sus redes sociales.

“San Diego será testigo de la rivalidad. ¡Nos vemos muy pronto! Pintemos el Estadio de amarillo”, publicó el club América para invitar a sus aficionados al Snapdragon Stadium.

Mientras que el Cruz Azul compartió un video en el que Alan Mozo hace extensiva la invitación a los seguidores celestes: “Nación Azul ¿cómo están? Los invitamos el 1 de octubre en el Snapdragon Stadium en San Diego para un nuevo Clásico ante el América”.

Hay que recordar que el pasado 12 de septiembre en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 la Máquina fue local ante el conjunto azulcrema en el Estadio Banorte. Ambas escuadras ofrecieron un partidazo que es considerado el mejor de lo que va de la temporada.

Cruz Azul le pasó por encima al América en la primera parte y se fue a la pausa del medio tiempo con ventaja de 3-0. Además se dio el lujo de fallar una pena máxima, porque el delantero Nico Ibáñez cobró de pésima manera y el portero Rodolfo Cota logró atajar la pelota.

Con pundonor, el América reaccionó en la parte complementaria. Acortó distancias con el 3-1 a los 52 minutos, pero los celestes respondieron con el 4-1 al 72’. Pero faltaba lo mejor: los azulcremas marcaron dos tantos en un minuto, así que al minuto 90 estaban 4-3. El resto fue un final cardiaco con las Águilas lanzadas al ataque, pero los cementeros lograron aguantar la ventaja y se quedaron con la victoria.

Debido a la derrota ante La Máquina, el club americanista dejó escapar el liderato del torneo. Pero más allá de eso, fue un revés que caló hondo en el ánimo de la afición que se ilusionó con una remontada en los minutos finales.

Una semana después el América tuvo la oportunidad de redimirse ante las Chivas, en su segundo Clásico de la campaña. Lamentablemente no pudo pasar del empate. Otra vez tuvo un pésimo primer tiempo, en el que estaba abajo 2-0. Y logró reponerse para igualar 2-2 en la segunda mitad. Sin embargo, fue otro duelo que dejó un sabor agridulce.

Sin embargo, las Águilas tendrán oportunidad de redimirse con sus aficionados en unos días, cuando vuelvan a enfrentarse al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven. Si bien será un duelo de carácter amistoso, los seguidores de ambas escuadras saben que no se puede perder con el odiado rival ni en un juego de canicas.

San Diego será testigo de la rivalidad. ¡Nos vemos muy pronto! 🦅🔥



AMISTOSO ⚔️ América vs. Cruz Azul

🎟️ Boletos: https://t.co/HjZJrME71V

📅 Jueves 1 de octubre, 20:30 (CDMX)

🏟️ Snapdragon Stadium



Pintemos el Estadio de amarillo. 💛 pic.twitter.com/m5AhFsNLA5 — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2026

Con información de N+