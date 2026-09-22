En el juicio contra 7 profesionales de la salud por el deceso de Diego Armando Maradona, un perito convocado por la defensa aseguró que la muerte del astro del futbol fue fulminante, lo que contradice la teoría de una larga agonía. Además, dijo que es probable que el COVID-19 fuera la causa del fallecimiento.

Hay que recordar que la parte acusadora sostiene que el médico personal de Maradona y otros especialistas ignoraron los síntomas de una supuesta agonía de hasta 12 horas del paciente mientras se encontraba bajo supervisión en su domicilio luego de que fue sometido a una neurocirugía. El 'Diez' murió mientras convalecía a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Sin embargo, el perito oficial Pablo Ferrari, que realizó un análisis en 2024 de la muerte de Maradona, discrepó con la parte acusadora y dijo que incluso podría deberse al virus del COVID-19.

En el tribunal de San Isidro, en Buenos Aires, el médico legista señaló que "el periodo agónico fue de pocos minutos a escasas horas, algo cortito. No puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía, fue algo súbito".

Pablo Ferrari explicó que "el paciente que se ahoga se desespera, acá no había ninguna lesión de lucha, tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía. Fue una muerte fulminante", agregó.

El experto fue más allá al asegurar que no se puede "descartar que haya muerto de COVID-19". Incluso reprochó el "error metodológico de no haberle hecho" una prueba con hisopo para descartar la presencia de esa enfermedad.

Como se sabe, el ídolo argentino murió el 25 de noviembre de 2020, justo el año en que explotó la pandemia de Coronavirus.

Pablo Ferrari también contradijo a la junta médica que analizó la muerte de Maradona en cuyo informe sostiene que el desenlace fatal tuvo como ingredientes problemas hepáticos, renales y cardíacos.

En los estudios de laboratorio que analizó, el perito no encontró "indicadores de disfuncionalidad renal" ni "la más mínima observación de un problema cardíaco". En cambio, sí notó deterioros en indicadores hepáticos entre 2018 y 2020 aunque "dentro de un margen de tolerancia que no indicaban emergencia médica".

Con Ferrari concluyó la etapa testimonial del extenso debate oral que inició en abril pasado. Será el próximo 8 de octubre cuando comenzarán los alegatos finales. Para noviembre se espera un veredicto.

Con información de N+