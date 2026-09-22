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Perito Asegura que No Se Puede Descartar que Maradona Murió por COVID-19

El médico Pablo Ferrari dijo que fue un error no hacerle una prueba con hisopo al astro del futbol, para checar la presencia de esa enfermedad

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, justo el año en que explotó la pandemia de Coronavirus.Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, justo el año en que explotó la pandemia de Coronavirus. Foto: Reuters

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