Con el título 'Una camiseta para toda la vida', Lionel Messi presentó el jersey edición especial para su juego de despedida con la selección argentina, que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre ante el combinado de Benín.

A través de sus redes sociales, el astro argentino mostró a sus seguidores la playera que usará durante el encuentro a disputarse en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La camiseta conmemorativa conserva el diseño clásico de La Albiceleste, con bandas verticales celestes y blancas.

Sin embargo, los detalles son los relevantes: el cuello y los puños llevan un ribete dorado, en lugar del celeste habitual, y tanto el escudo de la AFA como su nombre y el número 10 aparecen bordados en dorado.

Además, en la espalda, la prenda cuenta con un estampado de rayos que se despliegan desde el centro del número 10 a modo de sol, un guiño al Sol de Mayo del escudo argentino, que enmarca el nombre y el número de la leyenda del futbol con un efecto de textura degradada.

El capitán argentino anunció su retirada del combinado nacional el pasado 31 de agosto. "Me vacié. Ya no tengo más para dar", afirmó entonces al confirmar el final de su etapa como internacional.

ICM