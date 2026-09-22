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Messi Presenta Una Camiseta Especial para Su Despedida de 'La Albiceleste'

Para cerrar la exitosa carrera del '10' con la selección argentina, el cuadro sudamericano celebrará un partido ante Benín

Lionel Messi se despedirá de la selección el próximo 6 de octubre, en Buenos AiresLionel Messi se despedirá de la selección el próximo 6 de octubre, en Buenos Aires. Foto: Reuters

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