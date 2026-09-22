Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 22 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 5 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

En Cuauhtémoc a las 09:30 horas, la Alianza Nacional de Jubilados se concentrará en el Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México se concentrará en Cuauhtémoc a las 16:00 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico.

En Cuauhtémoc ciclistas rodarán a las 19:00 horas de la Plaza Tlaxcoaque, en avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro y a las 19:30 horas de la estación Álvaro Obregón, Línea 1 del Metrobús, en avenida Álvaro Obregón y avenida Insurgentes Sur, colonia Hipódromo, con destino a Viaducto.

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas, de Kiosco de la Alameda Central con destino a Plaza San Jacinto, en San Ángel Centro, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ