'Vivir Sin Miedo': Estudiantes Exigen Justicia en Morelos Tras Feminicidio de Claudia Tacoronte

A una semana del trágico feminicidio que le arrebató la vida a la estudiante de intercambio española, Claudia Tacoronte, integrantes de Resistencia Estudiantil y colectivas, se concentraron este sábado frente al Palacio de Gobierno de Morelos para exigir justicia.

Durante la movilización, los estudiantes visibilizaron casos de jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que han sido víctimas de desaparición o violencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. En Una Hora: Vinculan a Francisco Javier ‘N’, Presunto Feminicida de Claudia Tacoronte

Como parte de la protesta, las participantes realizaron un pase de lista y guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida.

Los manifestantes también colocaron nuevamente fichas de búsqueda en las inmediaciones del recinto gubernamental, con el objetivo de mantener visibles los casos de jóvenes reportados como desaparecidos.

En el acto participó la madre de Dorian Ali Olivo Rodríguez, quien hizo un llamado público a las autoridades para localizar a su hijo y lograr que regrese con vida junto a su familia.

“Vivir sin miedo no tendría por qué ser una exigencia radical” fue una de las consignas expresadas durante la manifestación, en la que los estudiantes reclamaron acciones para garantizar su seguridad.

Además, colectivas feministas colocaron una ofrenda en memoria de Claudia Tacoronte y de otras víctimas de violencia en el memorial instalado a las afueras del Palacio de Gobierno. En el lugar también fueron colocadas fichas de búsqueda de jóvenes desaparecidas durante los últimos años.

TLS