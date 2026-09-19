Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 19 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

A las 12:30 horas, la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, A.C. marchará de estación Garibaldi / Lagunilla, líneas 8 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Eje 1 Norte López Rayón y Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

La Convención de la Ciudad de México marchará del Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El Movimiento Urbano Popular marchará de la Plaza de la Tres Culturas, en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

El Movimiento de Alternativa Social lo hará del Palacio de Bellas Artes, en avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Todos con destino al Zócalo capitalino.

A las 11: horas, Damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan se concentrarán en Foro Cultural “El Caracol” del Conjunto Urbano Tlalpan, en Calzada de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, colonia Conjunto Urbano Tlalpan, alcaldía Coyoacán.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo, rodarán a las 20:00 horas del Parque Recreativo Francisco I. Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 07:00 y 07:20 horas, de Enbiciados “Sucursal Del Valle”, en avenida Coyoacán 745, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez; de Enbiciados “Sucursal San Ángel”, en Río de la Magdalena 117, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón con destino a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y a Desierto de los Leones, colonia Lomas de San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ