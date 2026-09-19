El simulacro nacional de septiembre busca generar condiciones para salvaguardar la vida de personas ante sismos, pero muchos de los protocolos que realmente posibilitan mantener seguros a los trabajadores se generan más allá del desalojo, según lo prevé el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el artículo 117, se impondrá una multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría, con base en las especificaciones que determinan las normas, las documentales o testimoniales relacionadas con la capacitación de protocolos.

En 2026, el salario mínimo general pasó de 113.14 a 117.31 pesos diarios, por lo que la multa máxima podría alcanzar desde 20 mil 327 pesos hasta un millón 586 mil 550.

En el reglamento se indica que las sanciones están relacionadas con el incumplimiento de la capacitación e información que es relevante para realizar actividades diarias, pero también aquellas que suceden bajo riesgos externos vinculados con emergencias como sismos o incendios.

Las empresas, por su parte, deberán acreditar documentalmente sus acciones de prevención y capacitación, por lo que tienen que guardar evidencias de programas de capacitación, constancias de habilidades, certificados, reconocimientos, fotografías, videos y registros de los ejercicios realizados.