Sociedad

Multas de Más de Medio Millón de Pesos por Falta de Protocolos Vinculados con Simulacro

Los centros de trabajo deben acreditar capacitación y medidas de seguridad para evitar sanciones

Protocolos de simulacro en MéxicoFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+