México es un territorio en constante movimiento donde miles de temblores ocurren cada año. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mayoría son imperceptibles y, en promedio, cada tres años se registra un evento de gran magnitud. Pese a esta cotidianidad sísmica, la memoria colectiva del país guarda un vínculo particular con el 19 de septiembre.

A pesar de las coincidencias en el calendario, el Cenapred y la comunidad científica reiteran que no existe evidencia ni sustento para afirmar que en septiembre o en esta fecha específica deba temblar. Los registros históricos responden a la intensa actividad tectónica del país, aunque tres eventos de gran impacto han quedado grabados en la historia nacional.

El primero ocurrió el jueves 19 de septiembre de 1985 a las 07:17 horas. Con una magnitud de 8.1 y epicentro en las costas de Michoacán, el movimiento duró 90 segundos y devastó la Ciudad de México y Ciudad Guzmán. Este terremoto es considerado uno de los más mortíferos del país, con más de 40 mil víctimas en la capital y el colapso de edificaciones icónicas como el Hotel Regis, el Conjunto Pino Suárez y los estudios de Televisa.

Treinta y dos años después, el martes 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió los límites de Puebla y Morelos. El terremoto dejó un saldo oficial de 369 personas fallecidas en el país y generó pérdidas por más de 62 mil millones de pesos. En la capital provocó severos daños y colapsos emblemáticos como los del Colegio Enrique Rébsamen y el Multifamiliar Tlalpan.

El tercer episodio sucedió el lunes 19 de septiembre de 2022 a las 13:05 horas, con un sismo de magnitud 7.7 localizado al sur de Coalcomán, Michoacán. El movimiento acumuló 871 réplicas y provocó daños estructurales moderados en la capital, Colima y Michoacán.