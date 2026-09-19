Sociedad

19 de Septiembre en México: Los 3 Grandes Sismos Que Han Sacudido al País

Aunque la ciencia aclara que no hay relación entre el mes y los temblores, la memoria colectiva guarda el impacto de los movimientos de 1985, 2017 y 2022

Sismo 19 de Septiembre 2017 Foto: N+Sismo 19 de Septiembre 2017 Foto: N+
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