En medio de los comisión para renovar el legislativo en Rusia, los habitantes de la ciudad de Baikalsk, en Siberia, tienen que lidiar con un nuevo obstáculo: los osos.

Y es que la presencia de estos animales pone en peligro a los votantes de esta urbe, de la región siberiana de Irkutsk, quienes tienen que salir a emitir su sufragio.

Por eso, aquellos que quieran ejercer su derecho a partir de las 7 de la tarde, tendrán que solicitar al ayuntamiento un transporte especial.

"El objetivo: transportar a los residentes al colegio y traerlos de regreso", señala el comunicado municipal recogido por el diario RBC.

En esa zona se impuso hace días un toque de queda debido a la presencia de osos en poblaciones de la región bañada por el lago Baikal, el más profundo del planeta.

El gobierno regional informó de 50 a 60 casos diarios de encuentros de personas con osos, lo que ha empujado a algunos expertos a llamar a levantar la veda y dar permiso a los rusos a matar a esos plantígrados.

El oso no sólo es el símbolo del país, sino también del partido del Kremlin, Rusia Unida, que busca revalidar la mayoría constitucional en las elecciones legislativas que se celebran de viernes a domingo.

ICM