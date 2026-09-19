Internacional

Votantes en Siberia Son Trasladados en Coche a Casillas ante Presencia de Osos

Quienes buscan ejercer su derecho tendrán que pedir a las autoridades transporte especial para evitar ser presa de los animales

Un votante emite su sufragio en las elecciones legislativas rusasUn votante emite su sufragio en las elecciones legislativas rusas. Foto: Reuters

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