Internacional

Detienen en México a 'El Muerto', Uno de los 100 Más Buscados en El Salvador

José Erwin Wilberto Ventura Cerón es identificado como integrante de la pandilla Barrio 18

Detienen en México a 'El Muerto', de los 100 Más Buscados en El SalvadorJosé Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, identificado como miembro de la pandilla Barrio 18. Foto: X @Vi11atoro

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