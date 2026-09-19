Autoridades mexicanas detuvieron a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias "El Muerto", identificado como miembro de la pandilla Barrio 18 e incluido en la lista de los 100 delincuentes "más buscados" en El Salvador, dio a conocer el Ministerio de Seguridad salvadoreño este viernes.

La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 son las pandillas que han aterrorizado aquel país centroamericano, aunque la mayoría de sus integrantes fueron presos en una ofensiva del presidente Nayib Bukele en 2022.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, aseguró a través de su cuenta en X que “El Muerto” fue "localizado y detenido" en México, país al que "había escapado", aunque sin revelar la fecha ni el lugar exacto de la captura.

Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia aunque huya a esconderse en otro país. Contamos con las alianzas necesarias con países vecinos para ubicarlos y traerlos de regreso.



Gracias al trabajo coordinado de nuestra @PNCSV con autoridades de México, se logró la captura… pic.twitter.com/h8OdFD8Saw — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) September 18, 2026

El funcionario explicó que el detenido tiene antecedentes de homicidio y actuaba como "gatillero" en la pandilla Barrio 18.

"Pronto nuestras fuerzas del orden lo recibirán para que responda por sus crímenes", detalló Gustavo Villatoro.

Desde el estado de emergencia que entró en vigor en 2022 y que se ha renovado en varias ocasiones, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 91 mil 500 personas y el Congreso aprobó un decreto que permite la celebración de juicios masivos.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que los juicios colectivos "violan el debido proceso e impiden que los acusados ​​accedan a asistencia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el prolongado estado de emergencia y pidió que se ponga fin a su uso como estrategia para combatir la delincuencia en El Salvador.

HVI