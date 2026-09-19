Internacional

¿Estados Unidos se Anexará Groenlandia? Esto Implica Acuerdo de Seguridad, Según Dinamarca

Donald Trump anunció que llegó a un acuerdo que le otorga a su país el ‘control permanente’ de la seguridad de la isla

Consulado de Estados Unidos en GroenlandiaDonald Trump anuncia acuerdo de seguridad sobre Groenlandia. Foto: Reuters

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