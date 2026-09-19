Manifestantes bloquean esta noche la carretera México-Puebla con dirección a Puebla a la altura del kilómetro 26. La fila de vehículos ya supera los tres kilómetros de largo, en Valle de Chalco, Estado de México.

El bloqueo a la altura de Puente Blanco fue realizado por familiares y compañeros de un conductor de aplicación. Denuncian que fue agredido en la mañana por el conductor de una pipa durante una discusión vial.

Según señalan, la empresa dueña de la unidad no quiere hacerse responsable por las lesiones. El chofer de la pipa se habría dado a la fuga.

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Los manifestantes analizan bloquear el otro sentido de la carretera si no son atendidos. De acuerdo con la familia de la víctima, se encuentra en estado grave. Ha sido internado en el municipio de Tecámac.

Hasta el momento, no se reporta la presencia de autoridades en la zona. La fila de automóviles inicia en el kilómetro 23 de la México-Puebla, donde hay una salida que ha perdido desviar parte del tráfico.

La familia del chofer de aplicación ha publicado un video grabado por una cámara de seguridad donde se aprecia parte de la agresión, ocurrida en la esquina de una gasolinería. El conductor de la pipa le habría golpeado con un objeto contundente en la cabeza.

Familiares del hombre hospitalizado aseguran que “se está jugando la vida”.

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