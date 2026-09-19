Tráfico vehicular

Colapsa la México-Puebla Esta Noche por Bloqueo; Exigen Justicia para Conductor de App

Familiares y compañeros de un conductor de aplicación bloquean la vía que alcanza una fila de más de 3 kilómetros

Bloqueo en la carretera México-PueblaBloqueo colapsa la carretera México-Puebla. Foto: N+
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