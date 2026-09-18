Si viajas por carretera para llegar a tu destino es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Diaramente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Este viernes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

En la Autopista México-Querétaro, cierre de circulación en el km 152, dirección CDMX, por un accidente reportado a las 13:19 horas.

En el Libramiento Noreste de Querétaro, hay cierre a la circulación en ambos sentidos, a la altura del km 10, por atención de choque de tractocamión contra muro central. En la zona se registra derrame de combustible, a las 12:45 horas.

A las 6:51 horas, carga vehicular en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la Plaza de Cobro Amozoc, en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente.

En Durango, cierre parcial de circulación en la carretera Gómez Palacio-Bermejillo, cerca del km 024+500, con dirección a Gómez Palacio, por un accidente vial a las 6:42 horas.

En Chihuahua, cierre parcial de circulación en la carretera Chihuahua-Cd. Juárez, cerca del km. 142+000, con dirección a Chihuahua, por un accidente a las 6:39 horas.

En Nuevo León, hay cierre parcial de circulación en la carretera Monterrey-Castaño, cerca del km 005+500, con dirección a Monterrey, por un accidente a las 6:37 horas.

En la Autopista La Tinaja-Isla hubo cierre parcial de circulación a la altura del km 68, dirección Isla, por un accidente vehicular reportado a la 1:45 horas.

A las oo:01 horas, se reportó la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura de la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Luego de más de una hora, se retiraron del lugar.

Con información de N+

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