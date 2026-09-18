Tráfico vehicular

Reporte de Carreteras de México: Cierres por Bloqueos y Accidentes

Las autoridades reportan afectaciones en diferentes autopistas del país

Bloqueo en carretera Toluca-TenangoBloqueo en carretera Toluca-Tenango. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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