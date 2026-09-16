Bloqueos y Accidentes: Así Está la Circulación en Carreteras de México

Este día festivo, miles de personas aprovechan para salir de viaje y trasladarse por carretera. Por ello, en N+ te compartimos las principales afectaciones a la circulación que se registran en distintos puntos del país, entre accidentes, cierres parciales y totales.

En Jalisco se registra cierre total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 064+900 de la carretera Lagos de Moreno-Zapotlanejo, con dirección a Guadalajara.

En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 040+000 de la carretera Saltillo-Monterrey. Se recomienda tomar precauciones.

En Puebla se reporta cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 169+900 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Cañada Rica.

En Sonora continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 005+100 de la carretera Sonoyta-S.L.R.C., a la altura de la localidad de Morelia, con dirección a Sonoyta.

En Veracruz se registra cierre de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 20, con dirección a Cosoleacaque, debido a la atención de un accidente y las maniobras para retirar un tractocamión siniestrado.

En Michoacán continúa el cierre parcial de circulación por la conclusión de maniobras tras un accidente vial cerca del kilómetro 023+000 de la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del poblado San Juan Tumbío, municipio de Pátzcuaro.

En Tabasco, en la autopista Agua Dulce–Cárdenas, a la altura de la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes, se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos. La circulación permanece abierta, por lo que se recomienda manejar con precaución y atender las indicaciones viales.

En Veracruz, continúa el cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 175+000 de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de la localidad El Viejón, en el municipio de Actopan.

La afectación se registra en dirección a Córdoba.