Tráfico vehicular

Bloqueos y Accidentes: Así Está la Circulación en Carreteras de México

Se reportan afectaciones a la circulación en distintos puntos carreteros del país debido a accidentes viales y cierres parciales

Bloqueos Carreteras Hoy 16 Septiembre 2026 México Reporte Capufe Cierres AccidentesAccidente Carretera Lagos de Moreno -Zapotlanejo. Foto: @GN_Carreteras

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Accidentes y cierres afectan carreteras en México hoy.

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