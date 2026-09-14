Mexicali tendrá cierres viales en distintas calles del Centro Cívico debido a los preparativos y actividades de la Fiesta Mexicana 2026, por lo que autoridades recomendaron a la población anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Las restricciones iniciaron el 12 de septiembre y se mantendrán de manera escalonada hasta el 15 de septiembre, principalmente en vialidades cercanas al Centro Cívico, donde se llevarán a cabo las celebraciones por las Fiestas Patrias.

Del 12 al 15 de septiembre permanecerá cerrada la Calzada Independencia, en el tramo comprendido entre la calle Doctor Humberto Torres y la avenida de los Héroes.

Anuncian Cierres Viales en Mexicali por Fiestas Patrias 2026 en Centro Cívico | Foto: Gobierno de Mexicali

A partir del 13 y hasta el 15 de septiembre también habrá restricciones en la avenida de los Héroes, desde la Calzada Independencia hasta la calle de la República.

Para el 15 de septiembre se contempla el cierre del resto de las vialidades marcadas dentro del perímetro del Centro Cívico, como parte del operativo implementado para las celebraciones.

Las autoridades exhortaron a automovilistas a consultar las vialidades señaladas, tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante los días de festejos patrios.

APG