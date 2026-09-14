Tráfico vehicular

Anuncian Cierres Viales en Mexicali por Fiestas Patrias 2026 en Centro Cívico

Autoridades recomendaron utilizar rutas alternas ante restricciones durante la celebración

Anuncian Cierres Viales en Mexicali por Fiestas Patrias en Centro CívicoAnuncian Cierres Viales en Mexicali por Fiestas Patrias en Centro Cívico | Foto. N+

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