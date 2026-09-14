EUA Elimina Norma que Limita Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció que derogará las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas eléctricas que funcionan con carbón y gas natural.

La agencia señaló que el cambio eliminaría más de 300 mil millones de dólares en costos para la industria y ayudaría a “desatar” la producción de energía en Estados Unidos.

La modificación, propuesta inicialmente el año pasado, representa un cambio frente a las políticas impulsadas por los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama para combatir el cambio climático y reducir la contaminación industrial.

Funcionarios de la EPA señalaron que la medida permitirá a las empresas de servicios eléctricos tomar decisiones en función de las necesidades de sus usuarios, en lugar de verse obligadas a cerrar plantas antiguas o consideradas ineficientes.