Medio Ambiente

EUA Elimina Norma que Limita Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

La EPA ajustó los lineamientos para centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural

EUA Elimina Norma que Limita Emisiones de Gases de Efecto InvernaderoCentral Eléctrica AES Indiana Petersburg. Foto: AP

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Estados Unidos elimina reglas de contaminación para plantas de carbón y gas, ahorrando 300 mil millones a la industria

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