Bloqueo en Avenida Tláhuac se Suma a Caos en Alcaldía Iztapalapa: Alternativas Viales

Padres de familia protestan en la avenida Tláhuac y Avenida de Las Torres, lo que se suma al colapso de la movilidad este lunes en la zona de la alcaldía Iztapalapa.
Los manifestantes protestan en rechazo a la reubicación de estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) San Lorenzo, así como pare exigir diálogo con las autoridades.
El bloqueo afecta a cientos de personas que intentan trasladarse, lo que se suma al cierre de estaciones de la Línea 12 del Metro, que corre de Mixcoac a Tláhuac, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.
Además, el cierre de la avenida Tláhuac impide el paso de unidades de RTP en la zona. Elementos de la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están en el punto apoyando a la ciudadanía.
Una mujer de la tercera edad que utiliza andadera fue apoyada por los elementos durante su traslado.
Las alternativas viales son muy pocas, se recomienda a los automovilistas desviarse hacia el Canal del Chalco o utilizar Calzada Ermita Iztapalapa, para evitar la afectación.
Con información de N+
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