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Bloqueo en Avenida Tláhuac se Suma a Caos en Alcaldía Iztapalapa: Alternativas Viales

El cierre de la vialidad impide el paso de unidades de RTP que apoyan a usuarios de la Línea 12 del Metro

Bloqueo en Avenida Tláhuac, alcaldía IaztapalapaBloqueo en Avenida Tláhuac, alcaldía Iaztapalapa. Foto: N+

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Protesta en Av. Tláhuac agrava el caos en Iztapalapa. Padres del Cendi San Lorenzo exigen diálogo. RTP y Línea 12 del Metro afectados. Detalles aquí.

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