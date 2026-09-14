La Iglesia Publica Mensaje por la Independencia de México: ‘Sigue Sangrando la Violencia’

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Mediante un comunicado, el CEM aseguró que "llegamos a este 2026 con pasos construidos y con heridas abiertas", como la violencia, por lo que hizo un llamado a la libertad.

“Sigues sangrando la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y el desplazamiento forzado de comunidades enteras”, señaló el Episcopado Mexicano.

Destacó que México ha avanzado “en conciencia de derechos, en participación de las mujeres, en instituciones que se han querido fortalecer, en solidaridad ante los desastres", pero sigue creciendo el "anhelo social de paz que ya nadie puede ignorar”.

Aseguró que en el aniversario de nuestra Independencia, “miramos con esperanza y verdad los desafíos que aún nos duelen".

El CEM aseguró que la libertad que celebramos no puede ser indiferencia ni privilegio. "Es dignidad, responsabilidad y compromiso con el bien común; es defender la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de expresión, escuchando especialmente a quienes sufren".

También hizo un llamado a construir una nación donde nadie quede atrás y donde la justicia, la reconciliación y la paz sean caminos compartidos.

“Que nuestra libertad se convierta en servicio, nuestra memoria en compromiso y nuestra esperanza en acción”, puntualizó el CEM.

Con información de N+