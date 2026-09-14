Seguridad

La Iglesia Publica Mensaje por la Independencia de México: ‘Sigue Sangrando la Violencia’

La CEM hizo un llamado a construir una nación donde la justicia, la reconciliación y la paz sean caminos compartidos

Personas caminan en el Zócalo de CDMXAmbiente patrio en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En el aniversario de la Independencia, el CEM destaca avances en derechos, pero urge a enfrentar la violencia y desigualdad.

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