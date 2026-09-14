Catean Inmueble en Reynosa y Aseguran Vehículo con Blindaje Artesanal

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FGR, Fiscalía y Policía Estatal realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Colinas del Pedregal en Reynosa, Tamaulipas
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y ponchallantas.
El operativo formó parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, que también realizó detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en otros estados del país.
En otras acciones del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas en la localidad de La Sidra, en el municipio de Atzacan, Veracruz.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma corta y un cargador.
Las acciones forman parte de los operativos coordinados realizados en distintos estados del país, donde también se reportaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y diferentes tipos de droga.