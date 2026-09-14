Seguridad

Catean Inmueble en Reynosa y Aseguran Vehículo con Blindaje Artesanal

El operativo formó parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, que también realizó detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego

Catean Inmueble en Reynosa y Aseguran Vehículo con Blindaje ArtesanalCatean Inmueble en Reynosa y Aseguran Vehículo con Blindaje Artesanal. Foto: SSPC

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Autoridades en Reynosa aseguran vehículo blindado artesanal en un operativo coordinado.

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