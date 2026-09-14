Catean Inmueble en Reynosa y Aseguran Vehículo con Blindaje Artesanal

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FGR, Fiscalía y Policía Estatal realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Colinas del Pedregal en Reynosa, Tamaulipas

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y ponchallantas.

El operativo formó parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, que también realizó detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en otros estados del país.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de droga y armas de fuego en diversas entidades del país. https://t.co/N5yAaZQEjR pic.twitter.com/rphriLaH3h — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 14, 2026

En otras acciones del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas en la localidad de La Sidra, en el municipio de Atzacan, Veracruz.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma corta y un cargador.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados realizados en distintos estados del país, donde también se reportaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y diferentes tipos de droga.