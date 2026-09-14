Cierres Viales por el Grito de Independencia Afectarán el Centro de Guadalajara

Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, se implementarán restricciones viales en distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara. Los cierres comenzarán a partir de las 10:00 horas por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planear sus traslados con anticipación.

La zona de restricciones comprende calles y avenidas alrededor del primer cuadro de la ciudad, incluyendo puntos sobre Avenida Hidalgo, Avenida Juárez e Independencia, donde se concentrarán parte de las actividades relacionadas con la celebración.

Ante estos cierres, se recomienda utilizar rutas alternas para evitar la zona restringida. Entre las opciones se encuentra Avenida Revolución, desde Calzada Independencia hacia Calzada del Ejército, así como Avenida Niños Héroes, desde Avenida Federalismo rumbo a Avenida 16 de Septiembre.

También se recomienda utilizar Avenida La Paz, desde Avenida 16 de Septiembre hacia Avenida Federalismo, y la calle Joaquín Angulo, desde Federalismo hacia Calzada Independencia. Además, permanecerán como alternativas la Calzada Independencia, en ambos sentidos, y Avenida Federalismo, también en ambos sentidos.

Las restricciones estarán relacionadas con el operativo vial implementado por la celebración del Grito de Independencia en el Centro Histórico, por lo que autoridades exhortaron a quienes tengan que trasladarse por esta zona a considerar las rutas alternas y salir con tiempo suficiente.

El objetivo es facilitar la movilidad en los alrededores del área donde se desarrollarán las actividades patrias.