Sociedad

Cierres Viales por el Grito de Independencia Afectarán el Centro de Guadalajara

Rutas alternas por festejos patrios en la ciudad. Se recomienda tomar precauciones

Cierres viales por Grito de Independencia Guadalajara.Cierres viales por Grito de Independencia Guadalajara. Foto: N+

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Cierres viales en Guadalajara por el Grito de Independencia. Usa rutas alternas para evitar la zona restringida.

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