Localizan Restos Humanos en el Rancho de los Garibay en Mexicali, BC

Tras un operativo de rastreo, fueron localizados restos humanos en las inmediaciones del Rancho de los Garibay, en la zona rural de Mexicali.



De acuerdo con información de las autoridades, la tarde del viernes 11 de septiembre, fueron encontrados un cráneo y una pelvis, por lo que, se extendieron las labores de exploración para determinar si existían más indicios.



En la jornada de búsqueda de campo participaron elementos de la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, la Comisión Local de Búsqueda, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y familiares del colectivo "Buscando a Paola".



Las autoridades mantienen rastreada la zona, apoyados por herramientas de georradar y binomios caninos K9 para detectar posibles fosas o puntos de interés adicionales.





JMR

