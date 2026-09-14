Seguridad

Localizan Restos Humanos en el Rancho de los Garibay en Mexicali, BC

Autoridades e integrantes de colectivos de búsqueda mantienen el despliegue en la zona para la recuperación de evidencias

Localizan Restos Humanos en el Rancho de los Garibay en Mexicali, BCLocalizan Restos Humanos en el Rancho de los Garibay en Mexicali, BC | Foto: N+

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