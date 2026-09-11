Descubrimientos

Localizan a Uno de los Pescadores Desaparecidos en Mar de Ensenada, BC

Los jóvenes se encontraban perdidos desde el 6 de septiembre en la zona del ejido Esteban Cantú

Localizan a Uno de los Pescadores Desaparecidos en Mar de Ensenada, Baja CaliforniaLocalizan a Uno de los Pescadores Desaparecidos en Mar de Ensenada, Baja California | Foto: N+

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