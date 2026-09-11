Localizan a Uno de los Pescadores Desaparecidos en Mar de Ensenada, BC

Elementos de la Segunda Zona Naval rescataron el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar, a la altura de Campo Nueve, en las inmediaciones del ejido Esteban Cantú, en la delegación de Maneadero, Ensenada.

La víctima fue identificada como Anselmo Olea, de 20 años de edad, uno de los dos hermanos pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado 6 de septiembre tras caer al agua en dicha zona costera.

Una embarcación trasladó el cuerpo hacia las instalaciones de la Segunda Zona Naval, donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Aún se mantienen activos los operativos de búsqueda marítima y terrestre para dar con el paradero de Delfino Olea, de 23 años de edad, hermano de la víctima que aún continúa desaparecido.

JMR