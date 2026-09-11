Diplomado Gratis en Educación Financiera: Así te Inscribes a Curso de Condusef

Si buscas conocer herramientas para ahorrar, utilizar el crédito de manera responsable, identificar riesgos y tomar decisiones financieras con mayor información, la Condusef abrió el registro para una nueva edición de su Diplomado en Educación Financiera.

El programa está dirigido a personas mayores de 17 años y puede cursarse completamente en línea. Además, no tiene costo y cuenta con valor curricular, por lo que representa una alternativa para quienes desean fortalecer sus conocimientos sobre finanzas personales sin necesidad de trasladarse.

El registro para la generación 54 del Diplomado en Educación Financiera 2026 estará disponible del 7 de septiembre al 1 de octubre de 2026.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del sitio oficial de la Condusef. El curso está disponible para personas mayores de 17 años, tanto residentes en México como quienes se encuentren en el extranjero.

La capacitación está organizada en tres módulos en los que se abordan diferentes aspectos relacionados con la administración de las finanzas personales y el funcionamiento de los servicios financieros.

Entre los temas que contempla se encuentran el ahorro, el crédito, la inversión, los seguros y la preparación para el retiro. También se incluyen contenidos relacionados con el emprendimiento y la transformación digital de los servicios financieros.

Otro de los aspectos que aborda el programa es la prevención de fraudes, un tema relevante ante el crecimiento del uso de plataformas y servicios financieros digitales.

La intención es que los participantes conozcan herramientas que puedan aplicar en la planeación de sus finanzas y en la toma de decisiones relacionadas con su dinero.

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