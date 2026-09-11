Prepárate para Enfrentar Altas Temperaturas por El Niño: Estas Plantas Absorben el Calor en Casa

Durante los periodos de calor intenso, los hogares echan mano de ventiladores, aire acondicionado o hasta abanicos, pero existe otra forma de regular la temperatura y purificar el aire en casa: con plantas.

Gracias a su proceso de transpiración, algunas especies pueden bajar la temperatura ambiental que las rodea.

Por ello, ante la previsión de que México tenga el año más caluroso de su historia en 2027 por el fenómeno climatológico El Niño, en N+ te decimos cinco plantas que pueden ayudarte a refrescar tu hogar.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las plantas se dividen en dos grupos: las que tienen un sistema vascular para transportar la savia y nutrientes (como flores, pinos, helechos, orquídeas, etc.) y las no vasculares, que absorben agua y nutrientes del aire a través de su superficie (como musgos).

Existen más de 300 mil especies y se encuentran en desiertos, selvas, montañas y hasta océanos, según datos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Para la institución, son un baluarte para los ecosistemas y el hombre, pues no solo fungen como alimento y sirven de refugio de varias especies, sino que también liberan oxígeno a la atmósfera y regulan el clima.

Datos de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) hacen énfasis en su proceso de transpiración, que se realiza a través de las estomas, es decir, de pequeñas estructuras que se encuentran en hojas y tallos y que funcionan como “narices” y “poros”.

La transpiración “ocurre cuando el agua se evapora de la superficie de las hojas por la radiación solar, permitiendo la absorción de agua por las raíces y su transporte a través de la planta hasta las estomas. Al absorber el calor, el agua se evapora y permite refrescar el aire que las rodea, bajando la temperatura”, explicó la organización.

De acuerdo con el Laboratorio de Botánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, las estomas absorben CO₂ para la fotosíntesis, liberan el oxígeno que respiramos y regulan la transpiración.

En ese marco, instituciones como Universum de la UNAM, la AEPJP y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, dieron a conocer algunas plantas que ayudan a refrescar los hogares. Estas con cinco de ellas:

Lengua de Tigre: Originaria del oeste de África tropical hasta Nigeria y al este de República Democrática del Congo. Es capaz de sobrevivir largos tiempos sin prácticamente cuidados; es resistente a la atmósfera seca y caliente de las habitaciones. Tiene la capacidad de purificar el aire y regular la temperatura de los espacios en que se encuentra.

Lazo de amor: Nativa de Sudáfrica. Se utiliza para mejorar la calidad del aire, pues es capaz de absorber el calor de forma rápida para equilibrar la temperatura del sitio en el que esté. Es fácil de cuidar y de reproducir; se recomienda no exponerla directamente al sol pues sus hojas pueden volverse amarillentas.

Helecho de Boston: Originaria de regiones tropicales de todo el mundo. Necesita de cuidados específicos: riego abundante, tierra de calidad y espacio amplio para su crecimiento. Cuenta con una gran capacidad purificadora de ambientes y crea entornos con grados de humedad mucho más agradables para soportar las altas temperaturas.

Cuna de Moisés: Nativa de México, América tropical, Malasia y oeste del Pacífico. Es una planta capaz de absorber el exceso de humedad para normalizar la temperatura del hogar.

Sábila: Originaria de la Península arábiga. Está llena de vida, es fácil de cuidar y tiene propiedades para disminuir la temperatura, ya que almacena grandes cantidades de agua en sus hojas y emite oxígeno.

SPB