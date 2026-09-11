Sociedad

Prepárate para Enfrentar Altas Temperaturas por El Niño: Estas Plantas Absorben el Calor en Casa

Hay muchas especies que ayudan a purificar el aire y regular la temperatura gracias a su proceso de transpiración

Lengua de Tigre (Dracaena trifasciata). Foto: Asociación Española de Parques y Jardines PúblicosLengua de Tigre (Dracaena trifasciata). Foto: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
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