El Nopal También Ayuda a la Producción de Colágeno: Así lo Cultivas en Casa

El nopal tiene muchas propiedades medicinales: puede contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunológico, favorecer la digestión y ayudar a mantener la salud ósea; ¿pero sabías que también es una gran fuente de minerales y vitaminas que ayudan a la producción de colágeno?

Su nombre científico es Opuntia ficus-indica y es una cactácea originaria de México que está presente en casi todo el territorio nacional.

Este alimento ha sido parte fundamental de la cocina mexicana desde tiempos ancestrales; lo podemos encontrar en deliciosos platillos y ensaladas, pero también en mermeladas, dulces, bebidas y hasta tortillas.

Por su versatilidad y beneficios tan amplios, su uso se ha diversificado a otros sectores como la farmacéutica y la cosmética.

Por ejemplo, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el nopal es rico en nutrientes esenciales como la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno.

El colágeno es una proteína fundamental de nuestro organismo para darle firmeza y elasticidad a varios tejidos; a medida que se pierde con el tiempo, eso puede provocar flacidez y adelgazamiento de la piel, recordó la organización Mayo Clinic.

Mientras que el Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo destacó que el cuerpo humano tiene la capacidad de sintetizar el colágeno a partir de la proteína que proviene de los alimentos que consume de manera regular. “No obstante, a medida que envejecemos, el colágeno existente en nuestro cuerpo se empieza a degradar y, adicionalmente, se vuelve más difícil para el cuerpo sintetizarlo”, expresó.

Además de la vitamina C, el nopal cuenta con vitamina A, importante para la visión y la salud de la piel; y minerales como el calcio y el magnesio, fundamentales para la salud ósea y muscular.

Un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala algunos de los componentes nutricionales de los nopales: fibra, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, sodio, cobre, manganeso, vitaminas C, B1, B6, A y K, así como niacina.

Gracias a ello, indicó que su consumo puede contribuir en beneficios para la salud como ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, favorecer la reducción del colesterol LDL (conocido como colesterol "malo") y aportar antioxidantes que contribuyen a proteger a las células del daño causado por los radicales libres.

De acuerdo con la Profeco, “algunas investigaciones han explorado su posible efecto neuroprotector y sus propiedades antivirales y anticancerígenas; sin embargo, aún se requiere mayor evidencia científica para confirmar estos efectos en humanos”.

En su artículo sobre este cactus, la dependencia indicó que éste se puede cultivar en casa, para lo cual se necesitan esquejes, es decir, fragmentos de la planta (penca, tallo o raíz).

Esos esquejes se deben sembrar en suelo fértil y con buen drenaje, de preferencia usando una mezcla de tierra de jardín.

Posteriormente, la planta se tiene que colocar en un sitio donde reciba abundante luz solar, y se debe regar de forma moderada.

La Profeco aconsejó evitar los encharcamientos, ya que el exceso de agua puede provocar que las raíces se pudran.

Si quieres conocer más detalles sobre el nopal, del 28 al 30 de agosto de 2026 se llevará a cabo la Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, habrá música, danzas tradicionales, gastronomía, conferencias, concursos, talleres y más.

SPB