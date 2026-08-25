Salud

El Nopal También Ayuda a la Producción de Colágeno: Así lo Cultivas en Casa

Este cactus es una enorme fuente de sabor, pero también de salud y sostenibilidad, de acuerdo con autoridades de México, de donde es endémico

Muestra gastronómica del nopal en Milpa Alta en noviembre 2009. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMuestra gastronómica del nopal en Milpa Alta en noviembre 2009. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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