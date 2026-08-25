Salud

Estudiantes Veracruzanos Buscan Cura Contra el Cáncer con Fruta Asiática

En Xalapa unos jóvenes llevan un par de años realizando investigaciones sobre un producto que contiene propiedades que podrían ser curativas.

Estudiantes de Xalapa buscan cura contra el cáncer con fruta de AsiaLos estudiantes del Tecnológico de Xalapa llevan casi 3 años estudiando esta fruta. Foto: N+

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Estudiantes de Xalapa investigan el mangostán, una fruta asiática, como posible cura para el cáncer. Su proyecto ya ha sido reconocido internacionalmente.

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