Estudiantes Veracruzanos Buscan Cura Contra el Cáncer con Fruta Asiática

Jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa realizan investigaciones especiales enfocadas en encontrar una cura para el cáncer. Su fuente de investigación es una fruta originaria de Asia. Ismael Paniagua Olivares, estudiante de Ingeniería Bioquímica del ITSX, explica cómo funciona.

Mi proyecto es una extracción y caracterización de los metabólicos presentes en una fruta que se llama mangostán y es una fruta original de Asia, recientemente se puede en México y se cultivan en estados de Chiapas y aquí Veracruz.

El estudiante argumenta, que la fruta es originaria de China e Indonesia, donde ha sido estudiada; sin embargo no hay ningún medicamento desarrollado como el que ellos están trabajando. Por otra parte, Dolores Jazmín Téllez Guerra otra de las estudiantes sumadas a este proyecto, indica que este producto tiene muchas propiedades que pueden ayudar a encontrar una cura.