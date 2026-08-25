Salud

Hombre Muere tras Presunta Espera de más de 30 Minutos por Una Ambulancia en Tampico

Familiares tuvieron que improvisar un traslado en carro ante la demora de la ambulancia, durante el traslado fueron apoyados por Voluntarios Zona Sur.

Hombre Muere tras Presunta Espera de más de 30 Minutos por una Ambulancia en TampicoHombre Muere tras Presunta Espera de más de 30 Minutos por una Ambulancia en Tampico. Foto: Voluntarios Zona Sur

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Un hombre fallece en Tampico tras esperar más de 30 minutos por una ambulancia. Familiares y voluntarios hicieron lo posible, pero no fue suficiente.

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