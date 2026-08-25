Hombre Muere tras Presunta Espera de más de 30 Minutos por Una Ambulancia en Tampico

Un hombre falleció luego de que sus familiares intentaran trasladarlo de emergencia al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico, ante la presunta demora de una ambulancia que habría superado los 30 minutos.

De acuerdo con información recabada, debido al delicado estado de salud del paciente y al retraso en la llegada de los servicios de emergencia, sus familiares optaron por llevarlo por sus propios medios a bordo de un vehículo habilitado como carro de ruta.

Mientras circulaban por la avenida Monterrey, a la altura de la colonia Tamaulipas, fueron interceptados por un integrante de Voluntarios Zona Sur, quien se percató de la situación y decidió escoltarlos hasta el hospital para facilitar su llegada.

A pesar del apoyo y de los esfuerzos por agilizar el traslado, el hombre llegó al Hospital Canseco sin signos vitales.

El hecho vuelve a generar cuestionamientos sobre la disponibilidad y los tiempos de respuesta de las ambulancias en la zona sur de Tamaulipas, particularmente ante emergencias en las que cada minuto puede resultar determinante.